Загострення у Нагірному Карабаху: всі подробиці конфлікту між Азербайджаном та Вірменією

Яка причина загострення цього разу

Сьогодні пообіді в мережі почала активно поширюватися інформація нібито масований обстріл Степанакерта (столиця невизнаної Нагірно-Карабаської республіки), його околиць та інших населених пунктів НКР.

Згодом в Міноборони Азербайджану офіційно заявили, що розпочали бойові дії у частині Нагірного Карабаху. Баку назвало їх "антитерористичними заходами локального характеру" та вимагає від Єревану повністю вивести війська з регіону та розпустити уряд невизнаної республіки (Арцах).

За версією Азербайджану, приводом для початку бойових дій став обстріл позицій з боку ЗС Вірменії в Карабаху, мінування в регіоні та зміцнення бліндажів Вірменії.

Однак конкретним епізодом, який спричинив ескалацію, називається підрив автомобіля держагентства автомобільних доріг та машини внутрішніх військ Азербайджану на дорозі Ахмедбейлі-Фізулі-Шуша 19 вересня. За даними Баку, загинули як мирні особи, так і військові.

Своєю чергою азербайджанське МЗС повідомляє, що "антитерористичні заходи" стали реакцією на "низку масштабних військових провокацій і терактів" з боку сил Вірменії.

У відомстві також стверджують, що посилення напруженості за останні місяці спричинили систематичні обстріли позицій азербайджанської армії формуваннями збройних сил Вірменії в Карабаському регіоні, проведення робіт з інженерного вдосконалення бойових позицій, а також збільшення кількості окопів та бліндажів.

Що відомо про ситуацію в Карабаху

В мережі з'явилася інформація, що Степанакерт перебуває під артилерійським обстрілом азербайджанських військ. Також повідомлялося, що в місті чули сирену та є проблеми зі зв’язком.

В ЗМІ пишуть, що з вірменських позицій у Карабаху ведеться вогонь у відповідь. Тим часом офіційний у Міноборони Вірменії заявляють, що їхніх військ в регіоні буцімто "немає".

Хоча в публічному просторі вже з'явилися кадри удару ЗС Азербайджану по ЗРК "Тор" вірменських Збройних Сил, а також відео нищення комплексу РЕБ ЗС Вірменії.

Також є інформація, що колони військової техніки армії Азербайджану нібито рухаються нібито у бік регіону.

Саме ж Баку офіційно заявляє, що веде вогонь високоточною зброєю по виключно військових об'єктах вірменських підрозділів, але при цьому все ж закликає цивільне населення регіону евакуюватися гуманітарним коридором через Лачинську дорогу, оскільки вірменські військові розташовуються поряд з житловими кварталами.

Водночас вірменські ЗМІ та блогери пишуть про обстріли цивільних об’єктів у Степанакерті (Ханкенді) та руйнування, але азербайджанська сторона це спростовує.

Тим часом в мережі вже поширюються кадри наслідків обстрілу житлового будинку в столиці невизнаного Карабаху.

Фото: з’явилися повідомлення про обстріл столиці невизнаного Карабаху Степанакерту (twitter.com/GeghamArtsakh)

Крім того, з'являється інформація про нібито жертв та постраждалих. Омбудсмен невизнаної республіки Гегам Степанян повідомив нібито про щонайменше двох загиблих та 23 поранених цивільних внаслідок обстрілів.

Пашинян скликав Радбез

Спочатку Міністерство оборони Вірменії повідомляло, що на кордонах республіки "все спокійно", а Азербайджан буцімто поширює "дезінформацію".

Втім згодом прем'єр Вірменії Пашинян терміново скликав засідання Радбезу у зв'язку із ситуацією.

Фото: прем'єр Вірменії Нікол Пашинян терміново скликав Радбез (Getty Images)

"Збройні сили Азербайджану почали обстріл всієї території Нагірного Карабаху ракетно-артилерійськими засобами, після чого розпочали дії з прориву лінії зіткнення і взяття під контроль позицій і населених пунктів", - цитують Пашиняна ЗМІ за підсумками засідання.

Зокрема, він звинуватив Азербайджан у так званому початку "наземної операції з етнічної чистки вірмен Нагірного Карабаху". І додав, що вірменських військових на території регіону, мовляв, "немає".

Росія не допоможе Вірменії?

Примітно, що нове загострення в невизнаному Карабаху почалося на тлі фактично суперечок Єревана з Москвою. Так, раніше Вірменія відкликала свого постпреда з ОДКБ, відмовившись раніше від спільних навчань.

При цьому сам Пашинян в інтерв'ю La Repubblica нещодавно назвав "стратегічною помилкою" залежність Єревана від Москви у постачанні озброєнь та забезпеченні безпеки.

Що ж до самої безпосередньої реакції Москви на загострення між Єреваном та Баку, то вона виглядає, м'яко кажучи, ніякою. В МЗС Росії закликали сторони "до припинення вогню" та до "дипломатичного вирішення ситуації".

Одночасно з цим в російському МЗС також заявили, що РФ не задоволена заявами Вірменії "про те, що антиросійські кроки ніяк не торкаються двосторонніх відносин". Таким чином, Москва кинула камінь у бік Єревану за військову співпрацю Вірменії та США (йдеться про спільні військові навчання).

Протести в Єревані

Тим часом у центрі Єревану збирається стихійний мітинг. Протестувальники скандують "Нікол - зрадник!" та "Арцах!". Невдоволені також перерили проспект Тиграна Меца поряд із будинком уряду в центрі міста. Учасники протесту вимагають "конкретних кроків" від Кабміну.

Як реагують у світі

Туреччина

Міністри оборони Азербайджану та Туреччини провели телефонну розмову. За підсумками якої турецький міністр повністю підтримав дії азербайджанської сторони.

Франція

Тим часом Франція вимагає терміново скликати нараду Ради безпеки ООН у зв'язку з обстрілами Нагірного Карабаху.

У МЗС наголосили, що Франція "найрішучіше засуджує початок воєнної операції Азербайджану в Нагірному Карабаху". Відомство закликало Баку негайно припинити бойові дії.

"Жодний привід не може виправдати такі односторонні дії, які загрожують тисячам цивільних осіб, що вже постраждали від багатомісячної незаконної блокади, і суперечать зусиллям міжнародної спільноти з досягнення врегулювання шляхом переговорів", - йдеться у заяві МЗС Франції.

Європейська Рада

Своєю чергою голова Європейської Ради Шарль Мішель також закликав Азербайджан до негайного припинення вогню.

"Військові дії Азербайджану мають бути негайно зупинені, щоб дозволити відбутися справжньому діалогу між Баку та вірменами Карабаху", - вважає Мішель.

Разом з тим спецпредставник ЄС закликав до негайного припинення вогню у Нагірному Карабаху

"Сьогодні надійшли трагічні повідомлення про загибель азербайджанців внаслідок вибухів на мінах. Однак воєнні дії, що продовжуються, тільки посилять ситуацію. Є необхідність негайного припинення вогню для забезпечення справжнього діалогу між Баку і вірменами Карабаху як єдиний спосіб досягнення мирного співіснування", - написав спецпредставник ЄС на Південному Кавказі та у питанні кризи в Грузії Тойво Клаар у мережі.

Війна за Карабах

Нагадаємо, що війна за Нагірний Карабах триває вже близько трьох десятків років.

На момент розпаду Радянського Союзу дану історичну область у складі Азербайджанської РСР населяли переважно вірмени. Тому в 1991 році регіон за підтримки Вірменії проголосив "незалежність" і назвався Нагірно-Карабаськор республікою.

За підсумками першої Карабахської війни (1992-1994 рр.) частина території регіону перейшла під контроль Нагірно-Карабахської республіки.

При цьому за підсумками конфлікту у 2020 році Азербайджан повернув частину територій.

Азербайджан, як і інші країни світу, не визнає Нагірно-Карабаську республіку.

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