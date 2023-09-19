Обострение в Нагорном Карабахе: все подробности конфликта между Азербайджаном и Арменией

Какая причина обострения на этот раз

Сегодня в сети начала активно распространяться информация якобы массированного обстрела Степанакерта (столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики), его окрестностей и других населенных пунктов НКР.

Впоследствии в Минобороны Азербайджана официально заявили, что начали боевые действия в части Нагорного Карабаха. Баку назвало их "антитерористическими мерами локального характера" и требует от Еревана полностью вывести войска из региона и распустить правительство непризнанной республики (Арцах).

По версии Азербайджана, поводом к началу боевых действий стал обстрел позиций со стороны ВС Армении в Карабахе, минирование в регионе и укрепление блиндажей Армении.

Однако конкретным эпизодом, повлекшим эскалацию, называется подрыв автомобиля госагентства автомобильных дорог и машины внутренних войск Азербайджана на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша 19 сентября. По данным Баку, погибли как мирные особы, так и военные.

В свою очередь азербайджанский МИД сообщает, что "антитеррористические меры" стали реакцией на "ряд масштабных военных провокаций и терактов" со стороны сил Армении.

В ведомстве также утверждают, что усиление напряженности за последние месяцы повлекло за собой систематические обстрелы позиций азербайджанской армии формированиями вооруженных сил Армении в Карабахском регионе, проведение работ по инженерному совершенствованию боевых позиций, а также увеличение количества окопов и блиндажей.

Что известно о ситуации в Карабахе

В сети появилась информация, что Степанакерт находится под артиллерийским обстрелом азербайджанских войск. Также сообщалось, что в городе слышали сирену и есть проблемы со связью.

В СМИ пишут, что из армянских позиций в Карабахе ведется ответный огонь. Между тем, официальный в Минобороны Армении заявляют, что их войск в регионе якобы "нет".

Хотя в сети уже появились кадры удара ВС Азербайджана по ЗРК "Тор" армянских Вооруженных Сил, а также видео уничтожения комплекса РЕБ ВС Армении.

Также есть информация, что колонны военной техники армии Азербайджана якобы двигаются якобы в сторону региона.

Сам Баку официально заявляет, что ведет огонь высокоточным оружием по исключительно военным объектам армянских подразделений, но при этом все же призвал гражданское население региона эвакуироваться гуманитарным коридором через Лачинскую дорогу, поскольку армянские военные располагаются рядом с жилыми кварталами.

В то же время армянские СМИ и блоггеры пишут об обстрелах гражданских объектов в Степанакерте (Ханкенди) и разрушениях, но азербайджанская сторона это опровергает.

Между тем, в сети уже распространяются кадры последствий обстрела жилого дома в столице непризнанного Карабаха.

Фото: появились сообщения об обстреле столицы непризнанного Карабаха Степанакерта (twitter.com/GeghamArtsakh)

Кроме того, появляется информация о якобы жертвах и пострадавших. Омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян сообщил якобы о по меньшей мере двух погибших и 23 раненых гражданских в результате обстрелов.

Пашинян созвал Совбез

Первоначально Министерство обороны Армении сообщало, что на границах республики "все спокойно", а Азербайджан якобы распространяет "дезинформацию".

Впрочем, впоследствии премьер Армении Пашинян срочно созвал заседание Совбеза в связи с ситуацией.

Фото: премьер Армении Никол Пашинян срочно созвал Совбез (Getty Images)

"Вооруженные силы Азербайджана начали обстрел всей территории Нагорного Карабаха ракетно-артиллерийскими средствами, после чего приступили к действиям по прорыву линии столкновения и взятию под контроль позиций и населенных пунктов", - цитируют Пашиняна СМИ по итогам заседания.

В частности, он обвинил Азербайджан в так называемом начале "наземной операции по этнической чистке армян Нагорного Карабаха". И добавил, что армянских военных на территории региона, мол, "нет".

Россия не поможет Армении?

Примечательно, что новое обострение в непризнанном Карабахе началось на фоне фактически споров Еревана с Москвой. Так, ранее Армения отозвала своего постпреда из ОДКБ, отказавшись раньше совместных учений.

При этом сам Пашинян в интервью La Repubblica недавно назвал "стратегической ошибкой" зависимость Еревана от Москвы в поставках вооружений и безопасности.

Что касается самой непосредственной реакции Москвы на обострение между Ереваном и Баку, то она выглядит, мягко говоря, никакой. В МИД России призвали стороны "к прекращению огня" и к "дипломатическому разрешению ситуации".

Одновременно с этим в российском МИД также заявили, что РФ не удовлетворена заявлениями Армении "о том, что антироссийские шаги никак не затрагивают двусторонние отношения". Таким образом, Москва бросила камень в сторону Еревана за военное сотрудничество Армении и США (речь идет о совместных военных учениях).

Протесты в Ереване

Тем временем в центре Еревана собирается стихийный митинг. Протестующие скандируют "Никол - предатель!" и "Арцах!". Они также перекрыли проспект Тиграна Меца возле здания правительства в центре города. Участники протеста требуют "конкретных шагов" Кабмина.

Как реагируют в мире

Турция

Министры обороны Азербайджана и Турции провели телефонный разговор. По итогам которой турецкий министр полностью поддержал действия азербайджанской стороны.

Франция

Тем временем Франция требует срочно созвать совещание Совбеза ООН в связи с обстрелами Нагорного Карабаха.

В МИД подчеркнули, что Франция "решительнее осуждает начало военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе". Ведомство призвало Баку немедленно прекратить боевые действия.

"Ни один повод не может оправдать такие односторонние действия, которые угрожают тысячам гражданских лиц, уже пострадавших от многомесячной незаконной блокады, и противоречат усилиям международного сообщества по достижению урегулирования путем переговоров", - говорится в заявлении МИД Франции.

Европейский Совет

В свою очередь глава Европейского Совета Шарль Мишель также призвал Азербайджан к немедленному прекращению огня.

"Военные действия Азербайджана должны быть немедленно остановлены, чтобы позволить состояться настоящему диалогу между Баку и армянами Карабаха", - считает Мишель.

Вместе с тем спецпредставитель ЕС призвал к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе.

"Сегодня поступили трагические сообщения о гибели азербайджанцев в результате взрывов на минах. Однако продолжающиеся военные действия только усугубят ситуацию. Есть необходимость немедленного прекращения огня для обеспечения настоящего диалога между Баку и армянами Карабаха как единственный способ достижения мирного сосуществования", - написал спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе и по вопросу кризиса в ГрузииТойво Клаар в сети.

Война за Карабах

Напомним, что война за Нагорный Карабах продолжается уже около трех десятков лет.

К моменту распада Советского Союза данную историческую область в составе Азербайджанской ССР населяли преимущественно армяне. Поэтому в 1991 году регион при поддержке Армении провозгласил "независимость" и назвался Нагорно-Карабаськор республикой.

По итогам первой Карабахской войны (1992-1994 гг.) часть территории региона перешла под контроль Нагорно-Карабахской республики.

А уже по итогам конфликта в 2020 году Азербайджан вернул часть территорий.

Азербайджан, как и другие страны мира, не признает Нагорно-Карабахскую республику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.