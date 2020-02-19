Загороднюк: силы ООС покинули один из пунктов в ходе вчерашнего боя на Донбассе

Украинские военные покинули наблюдательный пункт в ходе вчерашнего боя на Донбассе. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк после заседания комитета национальной безопасности и обороны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, военные временно оставили этот пункт.

"Позиции наши остались прежними. То есть этот опорный пункт был впереди всех основных наших позиций. Мы не дезинформировали никогда украинское общество. Но я хочу сказать, что сейчас начальник Генштаба находится на месте событий. Он конкретно приедет и расскажет все", - отметил Загороднюк.

Он также сказал, что ситуация остается под контролем украинской стороны.

"Она была контролируемая даже во время хода событий. Поэтому мы, собственно говоря, контролируем линию и контролируем ситуацию… Так случилось, что была попытка прорыва нашей линии. Эта попытка не удалась. Мы ее отбили. Насколько нам известно, это был наблюдательный пункт. Мы не знаем, какая стояла задача у оккупантов", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины начала расследовать наступление боевиков на Донбассе 18 февраля. В результате вчерашнего обстрела один украинский военный погиб, пятеро бойцов получили ранения.