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Наступление на Донбассе: в штабе ООС сообщили о состоянии раненых

Новости » Происшествия     19.02.2020 - 10:42
Наступление на Донбассе: в штабе ООС сообщили о состоянии раненых
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Угрозы жизни украинских воинов нет

В штабе операции Объединенных сил на Донбассе рассказали о состоянии украинских военных, которые были ранены во время вчерашнего наступления на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ведомства в Facebook.

По данным штаба, всем раненым в результате боевых действий была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия, после чего их отправили в военный мобильный госпиталь.

"Сейчас после медицинского дообследования, они получили необходимую хирургическую помощь и готовятся к эвакуации в один из военно-медицинских клинических центров по назначению", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что угрозы жизни раненых украинских военнослужащих пока нет.

Комментарий относительно раненых украинских защитников. Видео

Комментарий относительно вчерашних раненых украинских защитников. Видео

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Среда, 19 февраля 2020 года.

Напомним, утром 18 февраля российско-оккупационные силы атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный на Донбассе. Под огневым прикрытием противник перешел к активным наступательным действиям и сделал попытку прорваться через линию разграничения.

Как писало РБК-Украина, в результате наступления боевиков один украинский военный получил смертельное ранение. Еще пятеро военных пострадали, в том числе двое получили контузию.

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