Загороднюк: сили ООС покинули один з пунктів в ході бою на Донбасі

Українські військові покинули спостережний пункт в ході вчорашнього бою на Донбасі. Про це заявив міністр оборони Андрій Загороднюк після засідання комітету національної безпеки і оборони Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, військові тимчасово залишили цей пункт.

"Позиції наші залишилися колишніми. Тобто цей опорний пункт був попереду всіх основних наших позицій. Ми ніколи не дезінформували українське суспільство. Але я хочу сказати, що зараз начальник Генштабу знаходиться на місці подій. Він конкретно приїде і розкаже все", - зазначив Загороднюк.

Він також сказав, що ситуація залишається під контролем української сторони.

"Вона була контрольована навіть під час ходу подій. Тому ми, власне кажучи, контролюємо лінію і контролюємо ситуацію... Так сталося, що була спроба прориву нашої лінії. Ця спроба не вдалася. Ми її відбили. Наскільки нам відомо, це був спостережний пункт. Ми не знаємо, яке стояло завдання у окупантів", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України почала розслідувати наступ бойовиків на Донбасі 18 лютого. В результаті вчорашнього обстрілу один український військовий загинув, п'ятеро бійців отримали поранення.