Загороднюк и Помпео обсудили ситуацию с безопасностью в Украине

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Майком Помпео, который 31 января прибыл с официальным визитом в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Как сообщается, во время встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и ход операции Объединенных сил на Донбассе. Также была дана оценка действиям Российской Федерации в Черном и Азовском морях и дальнейшей милитаризации оккупированного Крыма.

Также глава украинского оборонного ведомства поблагодарил США за всестороннюю поддержку и подчеркнул важность военной помощи, которая была заложена в американском государственном бюджете.

Кроме того, Загороднюк проинформировал Помпео о реформах и изменениях в оборонном секторе, которые были внедрены с целью приближения к военным критериям НАТО.

"Министр обороны отметил, что несмотря на вызовы и угрозы, в Вооруженных силах Украины продолжаются системные изменения и реформы с целью достижения ими соответствия военным критериям членства в Альянсе", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее Помпео встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи глава государства заявил, что Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Киев также готов укреплять свою армию с помощью покупки американского вооружения.

Кроме того, в ходе визита в Киев Помпео заверил в поддержке Украины со стороны Вашингтона в борьбе против российской агрессии.