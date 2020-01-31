Загороднюк та Помпео обговорили безпекову ситуацію в Україні

Міністр оборони України Андрій Загороднюк зустрівся з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Майком Помпео, який 31 січня прибув з офіційним візитом до Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міноборони.

Як повідомляється, під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуації в Україні та перебіг операції Об'єднаних сил на Донбасі. Також було надано оцінку діям Російської Федерації у Чорному та Азовському морях та подальшій мілітаризації окупованого Криму.

Також глава українського оборонного відомства подякував США за всебічну підтримку та наголосив на важливості військової допомоги, яка була закладена в американському державному бюджеті.

Крім того, Загороднюк проінформував Помпео про реформи та зміни в оборонному секторі, які було впроваджено з метою наближення до військових критеріїв НАТО.

"Міністр оборони зазначив, що не дивлячись на виклики та загрози, у Збройних силах України продовжуються системні зміни та реформи з метою досягнення ними відповідності військовим критеріям членства в Альянсі", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше Помпео зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. В ході зустрічі глава держави заявив, що Україна готова розвивати нові форми партнерства з США у сфері безпеки. Київ також готовий зміцнювати свою армію за допомогою покупки американський озброєнь.

Крім того, в ході візиту в Київ Помпео запевнив у підтримці України з боку Вашингтона у боротьбі проти російської агресії.