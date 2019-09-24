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Загороднюк: переход на контрактную армию реален при конфликте на Донбассе

Новости » Политика    24.09.2019 - 11:30
Загороднюк: переход на контрактную армию реален при конфликте на Донбассе
Фото: Андрей Загороднюк (РБК-Украина)

Министр обороны считает, что сроки полного перехода сможет назвать в 2020

В Украине реален полный переход на контрактную армию даже в условиях вооруженного конфликта на Донбассе. Такое мнение в интервью BBC News Украина выразил министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, в нынешних условиях вполне реален переход на контрактную армию.

"Сейчас идет оборонительный обзор, проходит пересмотр структуры ВС, особенно касается тех зон, где у нас ООС - там мы видим только контрактников", - подчеркнул Загороднюк.

Он также отметил, что система построения Вооруженных сил не должна базироваться на военнослужащих срочной службы.

"Основной компонент - профессиональная армия. Это возможно сделать. Нельзя сказать: у нас отток, поэтому давайте закрывать срочниками. Наше системное решение - привлечение профессионалов", - сказал министр и добавил, что сроки перехода на контрактную армию сможет назвать в следующем году.

Напомним, ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" не планирует инициировать полный переход на контрактную армию.

Кроме того, Генеральный штаб исключает полный переход на контрактную армию в ближайшее время.

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