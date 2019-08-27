В "Слуге народа" рассказали о вероятности полного перехода на контрактную армию

Фото: Анна Коваленко (facebook.com kovalenko anna39)

В партии анонсировали изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе"

Партия "Слуга народа" не планирует инициировать полный переход на контрактную армию. Об этом заявила депутат Рады от партии Анна Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью изданию "Левый берег".

Так, она отметила, что форма укомплектования украинской армии останется смешанной.

"Форму комплектования армии оставляем смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной службе", готовим системные изменения по комплектованию батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и общественного резерва", - рассказала парламентарий.

Коваленко подчеркнула, что Рада намерена принять законопроекты о Службе безопасности Украины, разведывательных органах, создании комитета по надзору за спецслужбами, а также изменения к законам "О государственной тайне", "О Вооруженных силах Украины" и "О нацбезопасности".

Напомним, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак в июле заявлял, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) исключает полный переход на контрактную армию в ближайшее время. Он подчеркивал, что Украина в ближайшее время не сможет отказаться от смешанной системы комплектования армии.

Как писало РБК-Украина ранее, с 1 апреля по 30 июня, а также с 1 октября по 31 декабря 2019 года во всех областях Украины будет происходить набор на срочную военную службу.