Загороднюк: перехід на контрактну армію реальний при конфлікті на Донбасі

Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

Міністр оборони вважає, що терміни повного переходу зможе назвати в 2020

В Україні реальний повний перехід на контрактну армію навіть в умовах збройного конфлікту на Донбасі. Таку думку в інтерв'ю BBC News Україна висловив міністр оборони Андрій Загороднюк.

За його словами, в нинішніх умовах цілком реальний перехід на контрактну армію.

"Зараз йде оборонний огляд, проходить перегляд структури ЗС, особливо стосується тих зон, де у нас ООС - там ми бачимо лише контрактників", - підкреслив Загороднюк.

Він також зазначив, що система побудови Збройних сил не має базуватися на військовослужбовців строкової служби.

"Основний компонент - професійна армія. Це можливо зробити. Не можна сказати: у нас відтік, тому давайте закривати строковиками. Наше системне рішення - залучення професіоналів", - сказав міністр і додав, що терміни переходу на контрактну армію зможе назвати в наступному році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" не планує ініціювати повний перехід на контрактну армію.

Крім того, Генеральний штаб виключає повний перехід на контрактну армію найближчим часом.