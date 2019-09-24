Боевики продолжают нарушать перемирие на Донбассе

Иллюстративное фото (ООС)

Боевики вели обстрел в районе населенного пункта Марьинка

С начала вторника, 24 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ООС.

Сообщается, что украинская сторона СЦКК призвала представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты нарушения режима "Тишины" со стороны вооруженных формирований России и ее наемников.

"Так, 23 сентября противник совершил обстрел в районе населенного пункта Луганское применив запрещенные минометы калибра 82 мм (10 мин). А уже сегодня, оккупационные войска вели обстрел в районе населенного пункта Марьинка применив минометы калибра 82 мм (2 мины)", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе от начала суток, 23 сентября, боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня, ранения получили двое украинских военных.

Как сообщало РБК-Украина ранее, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток 22 сентября зафиксировала 100 взрывов в Донецкой области и пять нарушений прекращения огня в Луганской.