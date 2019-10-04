Загороднюк обсудил с представителями США расширение военного сотрудничества

В пятницу, 4 октября, министр обороны Украины Андрей Загороднюк провел встречу с представителями Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США, на которой обсуждались вопросы расширения военного сотрудничества между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что при обсуждении приоритетных направлений оказания военной помощи Украине от США, стороны рассмотрели возможности расширения военно-технического сотрудничества между странами.

В частности, Загороднюк приветствовал решение США предоставить Украине летальное оружие (комплексы Javelin) в рамках программы "Международные военные продажи". Он также подчеркнул, что Минобороны готово осуществлять закупки военной техники из США и в дальнейшем.

Загороднюк проинформировал представителей Конгресса о планах борьбы с коррупцией в ведомстве, в частности, в сфере закупок, а также подчеркнул важность привлечения советников от США в процесс реформирования Минобороны и Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее Госдепартамент США одобрил продажу копмлексов Javelin Украине. Речь идет о 150 ракетах и оборудовании к ним на сумму более 39 млн долларов.

Также РБК-Украина писало, что Пентагону поручили предоставить все документы о военной помощи Украине для "каталогизации и проверки". Документы также будут включать все записи по вопросу о временной отсрочке помощи Украине, которую ранее заблокировал президент США Дональд Трамп.