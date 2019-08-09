США готовы увеличить поставку "Джавелинов" в Украину

Фото: Javelin (flickr.com defenceimages)

Правительства двух стран согласовывают условия продажи

Соединенные Штаты Америки готовы к дополнительным поставкам противотанковых ракетных комплексов Javelin для нужд украинской армии. Об этом сообщил журналистам временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о возможной поставке ПТРК в Украину, Тейлор сообщил, что сейчас согласуются условия сделки.

"Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия", - сказал он.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin. По его словам, Украина хотела бы приобрести больше Javelin с целью обороны по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Как сообщало РБК-Украина, 30 апреля 2018 года стало известно, что США поставили Javelin Украине. Согласно договоренностям Украина получила 210 ракет и соответствующие переносные пусковые комплексы. В ВСУ заявили, что противотанковые комплексы не будут использовать на Донбассе.