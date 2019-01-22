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Загоревшиеся в Керченском проливе танкеры были в санкционном списке США

Новости » Политика    22.01.2019 - 12:45
Загоревшиеся в Керченском проливе танкеры были в санкционном списке США
Фото: место пожара (kerch.fm2)

Судна осуществляли поставки топлива в Сирию в 2016-2018 годах

Танкеры Venice и Maestro, которые вчера загорелись в Керченском проливе, упоминаются в санкционном списке Министерства финансов США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский Минфин.

Судна осуществляли поставки топлива в Сирию в 2016-2018 годах. Судно Venice в настоящее время называется Candy. Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные мониторингового агентства Clipper Data, танкер 20 января вышел из порта в Темрюке (Краснодарский край) с 30 тыс. баррелей газового конденсата на борту. По документам судно направлялось в Ливан. Маршрут Maestro установить не удалось.

Напомним, ранее сообщалось, что российские спасатели перевели операцию из спасательной в статус поисковой. Число погибших при пожаре на кораблях в Черном море в районе Керченского пролива достигло 14 человек. Так, в экстренных службах подтвердили гибель 14 человек. Также сообщается, что судьба шести человек из 32 остается неизвестной. Отметим, 12 моряков удалось спасти.

Отметим, спасенных моряков, а также тела погибших планируют доставить в оккупированную Керчь. По версии российской стороны, моряки могли нарушить технику безопасности при передаче топлива на другое судно, в результате чего произошел взрыв. После этого, предположительно, огонь перекинулся на другое судно. К спасательной операции привлекали до десяти судов.

 

Число погибших при пожаре на судах в Черном море достигло 14 На месте пожара на кораблях в Черном море перестали искать выживших
Новости Украины пожарКерченский мост
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