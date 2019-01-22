Танкери, які загорілися в Керченській протоці, були у списку санкцій США

Фото: місце пожежі (kerch.fm2)

Судна здійснювали постачання палива в Сирію в 2016-2018 роках

Танкери Місті і Maestro, які вчора загорілися Керченській протоці, згадуються у списку санкцій Міністерства фінансів США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський Мінфін.

Судна здійснювали постачання палива в Сирію в 2016-2018 роках. Судно Venice в даний час називається Candy. Як повідомляє газета Financial Times з посиланням на дані моніторингового агентства Clipper Data, танкер 20 січня вийшов з порту в Темрюке (Краснодарський край) з 30 тис. барелів газового конденсату на борту. За документами судно прямувало в Ліван. Маршрут Maestro встановити не вдалося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські рятувальники перевели операцію з рятувальної в статус пошукової. Число загиблих при пожежі на кораблі в Чорному морі в районі Керченської протоки досягло 14 людей. Так, в екстрених службах підтвердили загибель 14 осіб. Також повідомляється, що доля шести осіб з 32 залишається невідомою. Відзначимо, 12 моряків вдалося врятувати.

Зазначимо, врятованих моряків, а також тіла загиблих планують доставити в окуповану Керч. За версією російської сторони, моряки могли порушити техніку безпеки при передачі палива на інше судно, в результаті чого стався вибух. Після цього, ймовірно, вогонь перекинувся на інше судно. До рятувальної операції залучали до десяти суден.