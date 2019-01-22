На месте пожара на кораблях в Черном море перестали искать выживших

Фото: пожар на танкере (kerch fm 2)

Еще 10 человек считаются пропавшими без вести

Российские спасатели перестали искать выживших на месте пожара на кораблях в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что операцию из спасательной перевели в статус поисковой. Также сообщается, что пропавшими без вести считаются 10 человек. Кроме того, в Федеральном агентстве морского и речного транспорта России добавили, что пожар на судах продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что число погибших в результате взрыва и пожара на суднах возле Керченского пролива возросло до 11 человек. Накануне вечером судна "Кандий" и "Маэстро", которые следовали под флагами Танзании, загорелись, находясь на стоянке в нейтральных водах в районе Керченского пролива. Всего на обоих кораблях находились более 30 граждан Турции и Индии.

Отметим, по последним данным, спасти удалось 12 человек. Спасенных моряков, а также тела погибших планируют доставить в оккупированную Керчь. По версии российской стороны, моряки могли нарушить технику безопасности при передаче топлива на другое судно, в результате чего произошел взрыв.