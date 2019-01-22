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Число погибших при пожаре на судах в Черном море достигло 14

Новости » Происшествия    22.01.2019 - 10:05
Число погибших при пожаре на судах в Черном море достигло 14
Фото: пожар в Черном море (kerchinfo.com)

На данный момент судьба еще шести человек остается неизвестной

Число погибших при пожаре на кораблях в Черном море в районе Керченского пролива достигло 14 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что в экстренных службах подтвердили гибель 14 человек. Также сообщается, что судьба шести человек из 32 остается неизвестной. Отметим, 12 моряков удалось спасти.

Напомним, ранее сообщалось, что российские спасатели перевели операцию из спасательной в статус поисковой. Таким образом, надежды найти выживших при пожаре на кораблях "Маэстро" и "Канди" практически нет. Кроме того, в Федеральном агентстве морского и речного транспорта России добавили, что пожар на судах продолжается.

Отметим, спасенных моряков, а также тела погибших планируют доставить в оккупированную Керчь. По версии российской стороны, моряки могли нарушить технику безопасности при передаче топлива на другое судно, в результате чего произошел взрыв. После этого, предположительно, огонь перекинулся на другое судно. К спасательной операции привлекали до десяти судов.

 

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Новости Украины Черное морепожарКерченский мост
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