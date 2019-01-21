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В РФ назвали возможную причину взрыва на судне в районе Керченского пролива

Новости » Происшествия    21.01.2019 - 20:31
В РФ назвали возможную причину взрыва на судне в районе Керченского пролива
Фото: место пожара (kerch fm 2)

По последним данным, в результате пожара погибли 10 человек

Моряки на танкере возле Керченского пролива могли нарушить технику безопасности при передаче топлива на другое судно, в результате чего произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Как сообщалось, из-за взрыва на судне произошел пожар. Потом огонь перекинулся на другое судно. По последним данным, в результате пожара погибли 10 человек

"Основная версия - нарушение техники безопасности", - говорится в сообщении.

Отметим, что пожар произошел на бортах судна "Кандий" и "Маэстро". На первом - находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту второго судна находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии. Сообщается, что сейчас идет спасательная операция.

Также РБК-Украина опубликовало видео с места пожара. 

Напомним, также 7 января в Китае нефтяной танкер столкнулся с грузовым судном, после чего загорелся. Зарегистрированный в Панаме танкер следовал из Ирана в Южную Корею.

Тушение танкера было осложнено погодными условиями в Восточно-Китайском море. Судно перевозило 136 тыс. тонн конденсата. Также сообщалось, что спасатели продолжают поиски 31 без вести пропавшего члена экипажа.

При пожаре на судне в Керченском проливе погиб один человек Опубликовано видео пожара суден в Керченском проливе
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