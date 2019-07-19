В Ровно подожгли автомобиль с агитационными плакатами

Фото: автомобили пожарной службы ГСЧС Украины (dsns.gov.ua)

При загорании автомобиля жертв и пострадавших нет

В Ровно подожгли легковой автомобиль, обклеенный агитационными материалами кандидата в народные депутаты от ВО "Свобода" по 152 избирательному округу на виборах 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации ГСЧС, в 3 часа ночи специальными подразделениями пожар ликвидировали.

"Жертв и пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля", - сообщают спасатели.

Отметим, по данным Центральной избирательной комиссии, по 152 избирательному округу от ВО "Свобода" баллотируется Олег Осуховский.

Напомним, с 18 июля Национальная полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии в связи с досрочными парламентскими выборами. Также отмечается, что избирательную документацию завезли почти на 70 окружных избирательных комиссий.

Ранее сообщалось, ЦИК объявила предупреждение за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов почти 700 кандидатов в народные депутаты и политической партии "Сила людей" .

РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 17 июля правоохранители зарегистрировали уже 4843 нарушений во время избирательной кампаниии составили 930 административных протоколов. Также по факту нарушений Национальная полиция открыла 250 уголовных производств.