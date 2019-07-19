ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Ровно подожгли автомобиль с агитационными плакатами

Новости » Происшествия    19.07.2019 - 09:11
В Ровно подожгли автомобиль с агитационными плакатами
Фото: автомобили пожарной службы ГСЧС Украины (dsns.gov.ua)

При загорании автомобиля жертв и пострадавших нет

В Ровно подожгли легковой автомобиль, обклеенный агитационными материалами кандидата в народные депутаты от ВО "Свобода" по 152 избирательному округу на виборах 2019.  Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы  по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации ГСЧС, в 3 часа ночи специальными подразделениями пожар ликвидировали.

"Жертв и пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля", - сообщают спасатели.

Отметим, по данным Центральной избирательной комиссии, по 152 избирательному округу от ВО "Свобода" баллотируется Олег Осуховский.

Напомним, с 18 июля Национальная полиция взяла под круглосуточную охрану все окружные избирательные комиссии в связи с досрочными парламентскими выборами. Также отмечается, что избирательную документацию завезли почти на 70 окружных избирательных комиссий.

Ранее сообщалось, ЦИК объявила предупреждение за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов почти 700 кандидатов в народные депутаты и политической партии "Сила людей" .

РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 17 июля правоохранители зарегистрировали уже 4843 нарушений во время избирательной кампаниии составили 930 административных протоколов. Также по факту нарушений Национальная полиция открыла 250 уголовных производств.

ЦИК накануне выборов вынес предупреждения партии и почти 700 кандидатам Полиция взяла под круглосуточную охрану все избирательные комиссии
Новости Украины проишествиявыборы 2019
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь