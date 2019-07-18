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ЦИК накануне выборов вынес предупреждения партии и почти 700 кандидатам

Новости » Выборы 2019    18.07.2019 - 19:05
ЦИК накануне выборов вынес предупреждения партии и почти 700 кандидатам
Фото: задние ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Предупреждение было объявлено за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила предупреждение за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов почти 700 кандидатам в народные депутаты и политической партии "Сила людей" накануне внеочередных выборов в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК в Facebook.

Как сообщается, 18 июля состоялось очередное заседание ЦИК, в ходе которого Комиссия бъявила предупреждение за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов 684 кандидатам в народные депутаты Украины, зарегистрированным по одномандатным избирательным округам. 

"Также объявлено предупреждение за нарушение срока открытия счетов избирательного фонда политической партии "Сила Людей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 17 июля правоохранители зарегистрировали уже 4843 нарушений во время избирательной кампании и составили 930 административных протоколов. Также по факту нарушений Национальная полиция открыла 250 уголовных производств.

Кроме того, 8 июля ЦИК уже объявлял предупреждения 38 кандидатам в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду за нарушение сроков открытия счетов избирательных фондов. 

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