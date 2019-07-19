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У Рівному підпалили автомобіль з агітаційними плакатами

Новини » Надзвичайні події    19.07.2019 - 09:11
У Рівному підпалили автомобіль з агітаційними плакатами
Фото: автомобілі пожежної служби ДСНС України (dsns.gov.ua)

Під час загорання автомобіля жертв і постраждалих немає

У місті Рівне підпалили легковий автомобіль, обклеєний агітаційними матеріалами кандидата в народні депутати від ВО "Свобода" по 152 виборчому округу на виборах 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією ДСНС, О 3-ій годині ночі спеціальними підрозділами пожежу ліквідували.

"Жертв та постраждалих не має. Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля", - повідомляють рятувальники.

Зазначимо, за даними Центральної виборчої комісії, по 152 виборчому округу від ВО "Свобода" балотується Олег Осуховський. 

Нагадаємо, з 18 липня Національна поліція взяла під цілодобову охорону всі окружні виборчі комісії у зв'язку з достроковими парламентськими виборами. Також зазначається, що виборчу документацію завезли майже на 70 окружних виборчих комісій.

Раніше повідомлялося, ЦВК оголосила попередження за порушення строків відкриття рахунків виборчих фондів майже 700 кандидатів у народні депутати та політичної партії "Сила людей" . 

РБК-Україна повідомляло, що станом на 17 липня правоохоронці зареєстрували вже 4843 порушень під час виборчої кампаніїі склали 930 адміністративних протоколів. Також за фактом порушень Національна поліція відкрила 250 кримінальних проваджень.

ЦВК напередодні виборів виніс попередження партії і майже 700 кандидатів Поліція взяла під цілодобову охорону всі виборчі комісії
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