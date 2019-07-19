У Рівному підпалили автомобіль з агітаційними плакатами

Фото: автомобілі пожежної служби ДСНС України (dsns.gov.ua)

Під час загорання автомобіля жертв і постраждалих немає

У місті Рівне підпалили легковий автомобіль, обклеєний агітаційними матеріалами кандидата в народні депутати від ВО "Свобода" по 152 виборчому округу на виборах 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією ДСНС, О 3-ій годині ночі спеціальними підрозділами пожежу ліквідували.

"Жертв та постраждалих не має. Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля", - повідомляють рятувальники.

Зазначимо, за даними Центральної виборчої комісії, по 152 виборчому округу від ВО "Свобода" балотується Олег Осуховський.

Нагадаємо, з 18 липня Національна поліція взяла під цілодобову охорону всі окружні виборчі комісії у зв'язку з достроковими парламентськими виборами. Також зазначається, що виборчу документацію завезли майже на 70 окружних виборчих комісій.

Раніше повідомлялося, ЦВК оголосила попередження за порушення строків відкриття рахунків виборчих фондів майже 700 кандидатів у народні депутати та політичної партії "Сила людей" .

РБК-Україна повідомляло, що станом на 17 липня правоохоронці зареєстрували вже 4843 порушень під час виборчої кампаніїі склали 930 адміністративних протоколів. Також за фактом порушень Національна поліція відкрила 250 кримінальних проваджень.