Замглавы Укргосархива задержали на получении взятки

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на получении вщзятки заместителя главы Государственной архивной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как сообщается, чиновник в обмен на 10 тыс. долларов неправомерной выгоды пообещал содействие в трудоустройстве лица в Фонд государственного имущества Украины. Впоследствии стороны договорились об уменьшении стоимости "услуги" - до 9,8 тыс. долларов. Деньги были переданы двумя траншами. При получении второго - в размере 4,8 тыс. долларов чиновника задержали.

"Сейчас заместителя главы Укргосархива задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении", - говорится в сообщении.

Детективы НАБУ осуществляют следственные действия под процессуальным руководством прокуроров САП. Сейчас принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и вероятно причастных к нему лиц.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении начальника сектора реагирования патрульной полиции Кременецкого отдела полиции Тернопольской области по подозрению в получении взятки в размере 5 тыс. гривен.

Кроме того, в Одессе на взятке задержали руководителя военкомата. Правоохранители установили, что чиновник смог наладить механизм получения взяток от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы якобы по состоянию здоровья.