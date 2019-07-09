Заступника голови Укрдержархіву затримали на отриманні хабара

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) спільно з працівниками Служби безпеки України (СБУ) затримали на отриманні вщзятки заступника голови Державної архівної служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу НАБУ.

Як повідомляється, чиновник в обмін на 10 тис. доларів неправомірної вигоди пообіцяв сприяння у працевлаштуванні особи у Фонд державного майна України. Згодом сторони домовилися про зменшення вартості "послуги" - до 9,8 тис. доларів. Гроші були передані двома траншами. При отриманні другого - в розмірі 4,8 тис. доларів затримали чиновника.

"Зараз заступника голови Укрдержархіву затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру", - йдеться в повідомленні.

Детективи НАБУ здійснюють слідчі дії під процесуальним керівництвом прокурорів САП. Зараз вживаються заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин скоєння злочину та ймовірно причетних до нього осіб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що слідчі ДБР завершили досудове розслідування відносно начальника сектору реагування патрульної поліції Кременецького відділу поліції Тернопільської області підозрою в отриманні хабара у розмірі 5 тис. гривень.

Крім того, в Одесі на хабарі затримали керівника військкомату. Правоохоронці встановили, що чиновник зміг налагодити механізм отримання хабарів від призовників за видачу військового квитка про непридатність до проходження служби нібито за станом здоров'я.