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В Тернопольской обл. на взятке задержали полицейского

Новости » Происшествия    06.07.2019 - 21:50
В Тернопольской обл. на взятке задержали полицейского
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Начальник сектора реагирования патрульной полиции обещал за взятку не привлекать к ответственности

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении начальника сектора реагирования патрульной полиции Кременецкого отдела полиции Тернопольской области по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу ГБР.

В ГБР сообщили, что начальник сектора реагирования патрульной полиции получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 5 тыс. гривен.

"За эти деньги он обещал не привлекать гражданина к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения", - заявили в ГБР.

Должностному лицу было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 368 (Получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Полицейский был отстранен от должности и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одессе на взятке задержали руководителя военкомата. Правоохранители установили, что чиновник смог наладить механизм получения взяток от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы якобы по состоянию здоровья.

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