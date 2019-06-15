ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одессе на взятке задержали руководителя военкомата

Новости » Происшествия    15.06.2019 - 16:29
В Одессе на взятке задержали руководителя военкомата
Фото: задержание (ssu.gov.ua)

Чиновник за денежное вознаграждение выдавал билет о непригодности к службе

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на систематическом получении взяток заместителя руководителя одного из районных военных комиссариатов Одесской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник смог наладить механизм получения взяток от призывников за выдачу военного билета о непригодности к прохождению службы якобы по состоянию здоровья.

"Правоохранители задержали злоумышленника вблизи военкомата во время получения очередной взятки в размере тысяча долларов США", - сообщили в СБУ.

В настоящее время СБУ решает вопрос об объявлении подозреваемому подозрении за совершение преступления по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия по установлению других лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Черновицкой области задержали пограничников за вымогательство взяток. Было установлено, что к противоправной деятельности причастны государственный инспектор таможенного поста "Кельменцы", пограничники пограничной службы "Мамалыга" Черновицкой области, а также пограничники и работники таможни другой страны.

Директора коммунального предприятия Киева разоблачили в присвоении 5 млн гривен ГБР во Львовской обл. задержало на взятке начальника патрульной полиции
Новости Украины Одессавзятка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь