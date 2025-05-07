В Україні поширили гучний фейк від імені Умєрова: що відомо

Ворожі фейки в Україні

Нагадаємо, що українців з початку повномасштабної війни попереджають про масове поширення фейків. Зокрема, росіяни використовують технології діпфейк для створення відео, якими намагаються дискредитувати українське політичне та військове керівництво України.

Крім того, раніше ми писали, що у мережі поширили інформацію про нібито "посилення" мобілізації в Одесі. Поліція спростувала це.

Також ГУР Міноборони попереджало, що росіяни готують інформаційну операцію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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