В Украине распространили громкий фейк от имени Умерова: что известно

На фейковой странице якобы министра обороны Украины Рустема Умерова в Telegram появилось сообщение о невосполнимой потере для всей украинской авиационной отрасли.

В заметке говорилось о смерти главного конструктора авиационного научно-технического общества КНК Андрея Гуменного.

"Смерть известного украинского проектировщика БПЛА, главного конструктора авиационного научно-технического общества с ограниченной ответственностью "КНК", которая произошла в результате подрыва его машины, не останется безнаказанной, все структуры задействованы для поиска и поимки исполнителей этого преступления", - говорилось в сообщении.

Опровержение Минобороны

"Информация, распространенная в Telegram-каналах со ссылкой на якобы заявление Министра обороны Украины относительно теракта в Харькове - является фейком", - сообщили в министерстве.

Минобороны подчеркнуло, что Умеров таких заявлений не делал.

"Обращаем внимание: у министра нет официальных аккаунтов в Telegram", - добавили в министерстве.

В то же время Минобороны отметило, что в рамках полномасштабной войны Россия активно использует фейки как элемент информационной войны.

"Призываем придерживаться информационной гигиены и проверять источники перед распространением любых сообщений", - добавило министерство.