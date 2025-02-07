В Росії вигадали новий фейк про мобілізацію в Україні. Пропагандисти заявили про нібито її "посилення", зокрема в Одесі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України .

"Ворог створив і поширив підроблений документ, нібито виданий Головним управлінням Нацполіції в Одеській області. У ньому йдеться про начебто наказ правоохоронцям "посилити пошук осіб, які підлягають мобілізації", - йдеться у повідомленні.

До нібито "розшукуваних" осіб внесли, зокрема, 18-річних громадян, яких, за задумом пропагандистів, мають ставити на облік у територіальних центрах комплектування, а також жінок із військовою освітою.

"Ба більше, "розшукувати" їх, за словами ворога, планують у клубах, ресторанах, барах, спортивних комплексах і торговельних центрах. Для посилення ефекту вкиду автори додали ще одну страшилку - про мобільні групи, які патрулюватимуть містом, та "дозвіл" застосовувати зброю і сльозогінний газ "у разі опору", - додали у відомстві.

В Нацполіції наголосили, що ніяких подібних наказів ГУНП в Одеській області не видавало.

"Крім того, "документ" містить стилістичні помилки та невідповідність формату офіційних розпоряджень. Також під вказаним у "документі" номером насправді зареєстрований зовсім інший наказ - про звільнення колишньої працівниці, датований 31.10.2024", - кажуть правоохоронці.





У Нацполіції спростували фейк РФ про "посилення" мобілізації в Одесі (t.me/UA_National_Police)