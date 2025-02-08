Росія готує провокацію проти штабу з обміну полоненими, - ГУР

Російські окупанти готують провокацію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Українців попередили про можливе поширення фейків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Розвідка повідомила, що їй стало відомо про підготовку провокації проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, в межах якої будуть розповсюджені сфальшовані документи.

За даними ГУР, підроблені матеріали не відповідають стандартам документообігу, містять прізвища посадових осіб, які не мають стосунку до Коордштабу, та вигадані назви начебто регіональних підрозділів.

"Грубо сфальшовані, такі папери не витримують жодної критики. Мета таких підробок - дискредитувати роботу державних структур та посіяти недовіру", - йдеться у повідомленні.

ГУР закликає українців бути уважними, не поширювати у соцмережах дезінформацію та не довіряти неперевіреним особам і організаціям, які можуть пропонувати допомогу.

"Про будь-яку спробу вимагати гроші за "послуги", пов'язані з поневоленими українцями, просимо негайно повідомляти правоохоронні структури. Наголошуємо, що абсолютно вся допомога спеціалістів Координаційного штабу є безкоштовною", - підкреслює розвідка.