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Загинув рік тому. З Київського водосховища дістали тіло російського пілота

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Україна, Вівторок 09 травня 2023 17:24
Загинув рік тому. З Київського водосховища дістали тіло російського пілота Фото: з Київського водосховища дістали тіло російського пілота (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Тіло російського пілота було виявлено на узбережнні Київського водосховища. Його дістали працівники Київської ГЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.

Правоохоронцям вдалось втановити, що загиблим є російський військовослужбовець. Про це свідчить форма та нагрудний шеврон. Також була виявлена пам'ятка пілота гелікоптера Мі-24

Згідно з надписом на шеворні, загиблий - старший лейтенант Манкішев Р. Г., командир вертольоту.

Зауважимо, що рік тому Головне управління розвідки опублікувало список особового складу бригади армійської авіації, що здійснює бойові вильоти з аеродрому РБ "Ліда". Підрозділ наносив удари по мирному населенню та інфраструктурі України.

Нагадаємо, ми писали, що ворог почав відчувати паніку через можливий наступ ЗСУ, оскільки окупанти не розуміють, де він може початися.

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