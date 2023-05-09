Загинув рік тому. З Київського водосховища дістали тіло російського пілота

Тіло російського пілота було виявлено на узбережнні Київського водосховища. Його дістали працівники Київської ГЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.

Правоохоронцям вдалось втановити, що загиблим є російський військовослужбовець. Про це свідчить форма та нагрудний шеврон. Також була виявлена пам'ятка пілота гелікоптера Мі-24

Згідно з надписом на шеворні, загиблий - старший лейтенант Манкішев Р. Г., командир вертольоту.

Зауважимо, що рік тому Головне управління розвідки опублікувало список особового складу бригади армійської авіації, що здійснює бойові вильоти з аеродрому РБ "Ліда". Підрозділ наносив удари по мирному населенню та інфраструктурі України.