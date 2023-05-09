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Погиб год назад. Из Киевского водохранилища извлекли тело российского пилота

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Украина, Вторник 09 мая 2023 17:24
Погиб год назад. Из Киевского водохранилища извлекли тело российского пилота Фото: из Киевского водохранилища извлекли тело российского пилота (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Тело российского пилота было обнаружено на побережье Киевского водохранилища. Его получили работники Киевской ГЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Правоохранителям удалось установить, что погибшим является российский военнослужащий. Об этом свидетельствует форма и нагрудный шеврон. Также была обнаружена достопримечательность пилота вертолета Ми-24

Согласно надписи на шеворне, погибший - старший лейтенант Манкишев Р. Г., командир вертолета.

Отметим, что год назад Главное управление разведки опубликовало список личного состава бригады армейской авиации, совершающей боевые вылета из аэродрома РБ "Лида". Подразделение наносило удары по мирному населению и инфраструктуре Украины.

Напомним, мы писали, что враг начал чувствовать панику из-за возможного наступления ВСУ, поскольку кафиры не понимают, где он может начаться.

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