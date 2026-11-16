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Загинув ексмер Рави-Руської та заступник командира батальйону у 5-й штурмовій

14:10 16.11.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: ексмер Рави-Руської і голова львівської "Свободи" Микола Зінько (facebook.com. mikola.zin.ko.621204)

На війні загинув колишній міський голова Рави-Руської Микола Зінько. Він очолював Львівську обласну організацію ВО "Свобода" і воював у штурмовій бригаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис екснардепа Олега Тягнибока.

Лідер партії Олег Тягнибок написав про загибель побратима у понеділок, 16 листопада,на своїй офіційній сторінці в соцмережах.

Тягнибок охарактеризував Зінька як надійного побратима, людину слова й принципів, з великим серцем.

Микола Зінько був заступником командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. До війська він повернувся після початку повномасштабного вторгнення. Спершу ніс службу в добровольчому формуванні територіальної громади "Свобода".

Бойовий досвід Зінько здобував ще з 2014 року. З початком російсько-української війни він пішов добровольцем у батальйон "Січ". У 2015 році його відкликали зі служби, бо обрали міським головою Рави-Руської на Львівщині.

"Микола був на рідкість відданою, щирою та чесною людиною. Людиною слова, принципів і великого серця. Надійним побратимом", - сказав Тягнибок.

Нагадаємо, 1 жовтня загинув пілот МіГ-29 капітан Марат Мамбетов, командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва".

Його літак підбила ворожа ракета, пілот катапультувався, але вижити не зміг.

Також у неділю, 15 листопада, стало відомо, що на війні загинула тренерка з тайського боксу Раяна.

Вона була операторкою дронів Чеченського добровольчого батальйону імені Шейха Мансура і єдиною жінкою в підрозділі.

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ВО СвободаВійна в Україні