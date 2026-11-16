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Погиб бывший мер Равы-Русской и заместитель командира батальона в 5-й штурмовой

14:10 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: эксмер Равы-Русской и глава львовской "Свободы" Николай Зинько (facebook.com. mikola.zin.ko.621204)

На войне погиб бывший мэр Равы-Русской Николай Зинько. Он возглавлял Львовскую областную организацию ВО "Свобода" и воевал в штурмовой бригаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение экс-нардепа Олега Тягнибока.

Лидер партии Олег Тягнибок написал о гибели побратима в понедельник, 16 ноября, на своей официальной странице в соцсетях.

Тягнибок охарактеризовал Зинку как надежного побратима, человека слова и принципов, с большим сердцем.

Николай Зинько был заместителем командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. В армию он вернулся после начала полномасштабного вторжения. Сначала нес службу в добровольческом формировании территориального общества "Свобода".

Боевой опыт Зинько получал еще с 2014 года. С началом российско-украинской войны он пошел добровольцем в батальон "Сич". В 2015 году его отозвали со службы, потому что избрали городским главой Равы-Русской во Львовской области.

"Николай был на редкость преданным, искренним и честным человеком. Человеком слова, принципов и большого сердца. Надежным побратимом", - сказал Тягнибок.

Напомним, 1 октября погиб пилот МиГ-29 капитан Марат Мамбетов, командир звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".

Его самолет подбила вражеская ракета, пилот катапультировался, но выжить не смог.

Также в воскресенье, 15 ноября, стало известно, что на войне погибла тренер из тайского бокса Райана.

Она была оператором дронов Чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура и единственной женщиной в подразделении.

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