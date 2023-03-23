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Намагався доплисти до Румунії. На Закарпатті потонув порушник кордону

Фото: прикордонники знайшли тіло чоловіка, який намагався переплести кордон (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: РБК-Україна

Прикордонники знайшли тіло жителя Буковини який намагався незаконно перетнути кордон через річку Тиса до Румунії. Разом з ним знайшли загорнуті у поліетилен закордонний паспорт і посвідчення водія.

Про це повідомляє РБК- Україна, посилаючись на Держприкордонслужбу.

За даними прикордонників, під час спроби нелегально перетнути кордон в Румунію втопився 23-річний чоловік з Буковини.

"Перевіряючи надану румунськими колегами інформацію щодо ймовірної загибелі уночі людини в річці, близько 7.30 прикордонний наряд від відділу "Солотвино" побачив посередині річки тіло, яке зачепилося за невідому перешкоду та перебувало на поверхні води", - йдеться у повідомленні Західного регіональне управління ДПСУ.

Як зазначається, чоловік став вже 15 потопельником, який загинув у водах Тиси під час спроби незаконно покинути територію України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держприкордонна служба затримала ухилянтів, які хотіли втекти до Румунії, "озброївшись" гідрокостюмами. Частина з них хотіла "підкорити" гори, а частина - переплести річку Тису.

Також повідомлялося, що прикордонники затримали чотирьох ухилянтів ,які хотіли втекти з Одеси до Молдови.

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Закарпаттяприкордонники