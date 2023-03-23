Намагався доплисти до Румунії. На Закарпатті потонув порушник кордону

Прикордонники знайшли тіло жителя Буковини який намагався незаконно перетнути кордон через річку Тиса до Румунії. Разом з ним знайшли загорнуті у поліетилен закордонний паспорт і посвідчення водія.
Про це повідомляє РБК- Україна, посилаючись на Держприкордонслужбу.
За даними прикордонників, під час спроби нелегально перетнути кордон в Румунію втопився 23-річний чоловік з Буковини.
"Перевіряючи надану румунськими колегами інформацію щодо ймовірної загибелі уночі людини в річці, близько 7.30 прикордонний наряд від відділу "Солотвино" побачив посередині річки тіло, яке зачепилося за невідому перешкоду та перебувало на поверхні води", - йдеться у повідомленні Західного регіональне управління ДПСУ.
Як зазначається, чоловік став вже 15 потопельником, який загинув у водах Тиси під час спроби незаконно покинути територію України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держприкордонна служба затримала ухилянтів, які хотіли втекти до Румунії, "озброївшись" гідрокостюмами. Частина з них хотіла "підкорити" гори, а частина - переплести річку Тису.
Також повідомлялося, що прикордонники затримали чотирьох ухилянтів ,які хотіли втекти з Одеси до Молдови.