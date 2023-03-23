Пытался доплыть до Румынии. На Закарпатье утонул нарушитель границы

Пограничники нашли тело жителя Буковины, пытавшегося незаконно пересечь границу через реку Тиса в Румынию. Вместе с ним нашли завернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительское удостоверение.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Госпогранслужбу .

По данным пограничников, при попытке нелегально пересечь границу в Румынию утонул 23-летний мужчина из Буковины.

"Проверяя предоставленную румынскими коллегами информацию о вероятной гибели ночью человека в реке, около 7.30 пограничный наряд от отдела "Солотвино" увидел посреди реки тело, которое зацепилось за неизвестное препятствие и находилось на поверхности воды", - говорится в сообщении Западного регионального управленния ГПСУ.

Как отмечается, мужчина стал уже 15 утопленником, погибшим в водах Тисы при попытке незаконно покинуть территорию Украины.