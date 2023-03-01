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Хотіли втекти з України. Біля кордону з Молдовою зі стріляниною затримали ухилянтів

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Одеська область , Середа 01 березня 2023 11:56
Хотіли втекти з України. Біля кордону з Молдовою зі стріляниною затримали ухилянтів Фото: прикордонники в Одеській області затримали чотирьох чоловіків (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники затримали групу ухилянтів в Одеській області. Чоловіки призовного віку хотіли втекти до Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України.

Інцидент стався вчора, 28 лютого. Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон.

Ухилянтами виявилися місцеві жителів Одеської області. Свою "подорож" вони спланували вночі, щоб залишитися непоміченими. Проте прикордонники відділу "Фараонівка" виявили зловмисників за допомогою тепловізора.

Чоловіки не відреагували вимоги захисників зупинитися та почали тікати. Тому прикордонники зробили попереджувальні постріли. Після цього групу затримали.

Наразі правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Їхню подальшу долю вирішуватиме суд.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники затримали групу чоловіків, які хотіли втекти до Румунії на надувному матраці.

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