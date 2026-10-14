Обмеження Starlink не дають Україні шансу захиститися від реактивних "Шахедів", - "Флеш"

Обмеження Starlink вплинули не лише на далекі місії та фронтову логістику. Сервіс використовується в найефективнішому наразі рішенні для захисту українського неба від реактивних "Шахедів".

Про яку проблему йдеться

Бескрестнов зазначив, що наразі багато хто говорить про вплив обмеження Starlink на далекі місії та фронтову логістику. Водночас, є ще одна велика проблема.

За його словами, Starlink використовується в найефективнішому нині рішенні для захисту неба від реактивних "Шахедів", а саме в перехоплювачах.

Радник президента заявив, що партнери своїми діями фактично позбавляють Україну одного з небагатьох шансів на захист від реактивних "Шахедів".

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