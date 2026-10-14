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Обмеження Starlink не дають Україні шансу захиститися від реактивних "Шахедів", - "Флеш"

13:20 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Лев Шевченко
Обмеження Starlink не дають Україні шансу захиститися від реактивних "Шахедів", - "Флеш" Фото: "Герань" (росЗМІ)
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Обмеження Starlink вплинули не лише на далекі місії та фронтову логістику. Сервіс використовується в найефективнішому наразі рішенні для захисту українського неба від реактивних "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на радника президента Сергія Бескрестнова ("Флеша").

Про яку проблему йдеться

Бескрестнов зазначив, що наразі багато хто говорить про вплив обмеження Starlink на далекі місії та фронтову логістику. Водночас, є ще одна велика проблема.

За його словами, Starlink використовується в найефективнішому нині рішенні для захисту неба від реактивних "Шахедів", а саме в перехоплювачах.

Радник президента заявив, що партнери своїми діями фактично позбавляють Україну одного з небагатьох шансів на захист від реактивних "Шахедів".

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Раніше Бескрестнов повідомив, що вночі 14 жовтня у "військовому пакеті" Starshield на швидкості понад 160 км/год почав зникати зв'язок. За його словами, через це було зірвано низку місій, а сили оборони не отримували попередження про таке обмеження.

У 7 корпусі ДШВ розповіли, що на Гуляйпільському напрямку зв'язок під час польотів БпЛА міг зникати на 10-20 секунд уже на швидкості 110-120 км/год. Через проблеми зі зв'язком в одному з підрозділів безпілотних систем довелося скасувати частину місій. Найгостріше проблема постає під час запуску швидкісних дронів, як-от Middle Strike, яким на старті потрібно набирати високу швидкість.

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