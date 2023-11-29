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Окупанти обстріляли Сумську область, є загиблі: фото наслідків удару

Ілюстративне фото: під час обстрілу Сумської області загинуло троє людей, серед них дитина (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російські війська обстріляли прикордонні райони Сумщини 28 листопада. Загинуло троє людей, серед них дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської ОВА .

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 106 вибухів.

"Від обстрілів постраждали Краснопільська, Юнаківська, Білопільська, Хотинська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Свеська громади", - повідомили у Сумській ОВА.

Росіяни обстріляли з мінометів, артилерії та РСЗВ Середино-Будську громаду:

"В результаті обстрілів троє людей загинули, серед них 7-річна дівчинка, яка від отриманих травм померла в лікарні. Також троє людей поранено", - повідомили в ОВА.

Сумська ОВА виклала фото наслідків обстрілу

Ситуація у Сумській області

На початку повномасштабної війни росіяни захопили частину Сумської області. Українські війська звільнили область у березні – квітні.

Росіяни практично щодня обстрілюють прикордонні райони Сумської області із різних озброєнь. Найчастіше використовують міномети, артилерію, РСЗВ, БпЛА.

На початку жовтня росіяни обстріляли школу в Сумській області . Внаслідок обстрілу померла дитина.

Також у жовтніпід обстріл потрапило місто Дружба . Відбулося загоряння низки будівель та поранено місцеву жінку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

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Сумська область