Окупанти обстріляли Сумську область, є загиблі: фото наслідків удару

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 106 вибухів.

"Від обстрілів постраждали Краснопільська, Юнаківська, Білопільська, Хотинська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська, Свеська громади", - повідомили у Сумській ОВА.

Росіяни обстріляли з мінометів, артилерії та РСЗВ Середино-Будську громаду:

"В результаті обстрілів троє людей загинули, серед них 7-річна дівчинка, яка від отриманих травм померла в лікарні. Також троє людей поранено", - повідомили в ОВА.

Сумська ОВА виклала фото наслідків обстрілу

Ситуація у Сумській області

На початку повномасштабної війни росіяни захопили частину Сумської області. Українські війська звільнили область у березні – квітні.

Росіяни практично щодня обстрілюють прикордонні райони Сумської області із різних озброєнь. Найчастіше використовують міномети, артилерію, РСЗВ, БпЛА.

На початку жовтня росіяни обстріляли школу в Сумській області . Внаслідок обстрілу померла дитина.

Також у жовтніпід обстріл потрапило місто Дружба . Відбулося загоряння низки будівель та поранено місцеву жінку.