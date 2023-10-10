ua en ru
Вт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли школу в Сумській області: постраждала дитина

Сумська область, Вівторок 10 жовтня 2023 18:09
UA EN RU
Росіяни обстріляли школу в Сумській області: постраждала дитина Ілюстративне фото: росіяни обстріляли школу в Сумській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли приміщення школи у Краснопільській громаді Сумської області, внаслідок чого постраждала дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Був обстріл, пошкоджено приміщення школи, там вибиті вікна та пошкоджений дах. Внаслідок обстрілу поранено 13-річну дитину, її екстрено на "швидкій" доставили у Суми в медичний заклад", - розповіла секретар Краснопільської селищної ради Ірина Юхта.

Російські окупанти також обстріляли й інші населені пункти Краснопільської громади. Втім, там обійшлось без постраждалих та руйнувань.

Ситуація в Сумській області

Після деокупації Сумської області весною 2022 року, загарбники регулярно обстрілюють регіон авіацією, артилерією та мінометами прикордонні території.

Через це цьогоріч влада регіону навіть вирішила створити 5-кілометрову відселену зону вздовж кордону з РФ.

Зокрема, на початку жовтня росіяни обстріляли місто Дружба Сумської області, через що було поранено місцеву жительку.

Також нещодавно в Сумській області загинув підліток, який знайшов вибухонебезпечний предмет у власному дворі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область
NEWS
Українських пілотів включать у "першу хвилю" навчання на F-16 у Румунії, - Зеленський
Українських пілотів включать у "першу хвилю" навчання на F-16 у Румунії, - Зеленський
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати