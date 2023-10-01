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Росіяни обстріляли Сумську область: є поранена

Сумська область, Неділя 01 жовтня 2023 18:24
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Росіяни обстріляли Сумську область: є поранена Фото: росіяни під час обстрілу поранили жінку (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові продовжують обстрілювати території України. Сьогодні під обстріл потрапило місто Дружба Шосткинського району Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Оперативного командування Північ.

За даними ОК Північ, в наслідок російського обстрілу Сумської області сьогодні, 1 жовтня, було поранено місцеву жительку міста Дружба.

"В результаті обстрілу відбулося займання ряду будівель. Попередньо, поранена місцева жінка. На даний час вона перебуває у лікарні", - повідомили в командуванні.

Ситуація в Сумській області

Після звільнення Сумської області від росіян весною минулого року, окупанти регулярно обстрілюють авіацією, артилерією та мінометами прикордонні території.

Через це цьогоріч влада регіону навіть вирішила створити 5-кілометрову відселену зону вздовж кордону з РФ.

Нещодавно росіяни з артилерії обстріляли Великописарівську громаду в Сумській області. Через атаку загинув 47-річний чоловік, а 40-річна жінка отримала поранення.

Пізніше російські окупанти завдали артилерійського удару по території Ворожбянської громади, під час обстрілу поранення отримав місцевий житель.

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Сумська область окупанти Війна Росії проти України
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