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Погибли три человека, среди них ребенок: оккупанты обстреляли Сумскую область

Иллюстративное фото: во время обстрела Сумской области погибли три человека, среди них ребенок (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска обстреляли приграничные районы Сумской области 28 ноября. Погибли три человека, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской ОВА.

В течение дня россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 106 взрывов.

"От обстрелов пострадали Краснопольская, Юнаковская, Белопольская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская, Свеская общины", - сообщили в Сумской ОВА.

Россияне обстреляли из минометов, артиллерии и РСЗО Середино-Будскую общину:

"В результате обстрелов три человека погибли, среди них 7-летняя девочка, которая от полученных травм скончалась в больнице. Также три человека ранены", - сообщили в ОВА.

Ситуация в Сумской области

В начале полномасштабной войны, россияне захватили часть Сумской области. Украинские войска освободили область в марте - апреле.

Россияне практически ежедневно обстреливают приграничные районы Сумской области из разных вооружений. Чаще всего используют минометы, артиллерию, РСЗО, БпЛА.

В начале октября россияне обстреляли школу в Сумской области. В результате обстрела умер ребенок.

Также в октябре под обстрел попал город Дружба. Произошло возгорание ряда зданий и ранена местная женщина.

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Сумская область