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Загинуло понад 250 людей. В Індії назвали причину аварії на залізниці

Фото: аварія на залізниці в Індії (twitter.com/INCIndia)
Автор: Каріна Левицька

Представник індійської залізниці повідомив причину аварії, в результаті якої загинуло понад 250 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

після аварії на залізниці в результаті якої декілька поїздів зійшли з рейок. Наразі на місці події проходять заходи з розбирання уламків двох потягів.

Причина аварії в Індії

Електронна система блокування

Попередні випадки

Ми показували вам фото та відео з місця аварії.

До того ж РБК-Україна повідомляли, що в березні цього року, в Румунії під час маневрів з приєднання двигуна до поїзда, який мав відправитися в Марасешті, двигун врізався в перший вагон, внаслідок чого той відскочив приблизно на 80 метрів.

Тоді через аварію загинула провідниця, ще троє отримали поранення.

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