Загинуло понад 250 людей. В Індії назвали причину аварії на залізниці

Представник індійської залізниці повідомив причину аварії, в результаті якої загинуло понад 250 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.
після аварії на залізниці в результаті якої декілька поїздів зійшли з рейок. Наразі на місці події проходять заходи з розбирання уламків двох потягів.
Ми показували вам фото та відео з місця аварії.
До того ж РБК-Україна повідомляли, що в березні цього року, в Румунії під час маневрів з приєднання двигуна до поїзда, який мав відправитися в Марасешті, двигун врізався в перший вагон, внаслідок чого той відскочив приблизно на 80 метрів.
Тоді через аварію загинула провідниця, ще троє отримали поранення.
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