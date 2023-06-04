Загинуло понад 250 людей. В Індії назвали причину аварії на залізниці

після аварії на залізниці в результаті якої декілька поїздів зійшли з рейок. Наразі на місці події проходять заходи з розбирання уламків двох потягів.

Причина аварії в Індії

Електронна система блокування

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Ми показували вам фото та відео з місця аварії.

До того ж РБК-Україна повідомляли, що в березні цього року, в Румунії під час маневрів з приєднання двигуна до поїзда, який мав відправитися в Марасешті, двигун врізався в перший вагон, внаслідок чого той відскочив приблизно на 80 метрів.

Тоді через аварію загинула провідниця, ще троє отримали поранення.

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