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Погибли более 250 человек. В Индии назвали причину аварии на железной дороге

Фото: авария на железной дороге в Индии (twitter.com/INCIndia)
Автор: Карина Левицкая

Представитель индийской железной дороги сообщил причину аварии, в результате которой погибли более 250 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Мы показывали вам фотографии и видео с места аварии.

К тому же РБК-Украина сообщали, что в марте этого года, в Румынии во время маневров по присоединению двигателя к поезду, который должен был отправиться в Марасешти, двигатель врезался в первый вагон, в результате чего тот отскочил примерно на 80 метров.

Тогда из-за аварии погибла проводница, еще трое получили ранения.

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