Погибли более 250 человек. В Индии назвали причину аварии на железной дороге

Мы показывали вам фотографии и видео с места аварии.

К тому же РБК-Украина сообщали, что в марте этого года, в Румынии во время маневров по присоединению двигателя к поезду, который должен был отправиться в Марасешти, двигатель врезался в первый вагон, в результате чего тот отскочил примерно на 80 метров.

Тогда из-за аварии погибла проводница, еще трое получили ранения.

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