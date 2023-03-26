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В Румунії локомотив зіткнувся з вагоном: є загибла та постраждалі

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Румунія, Неділя 26 березня 2023 18:17
В Румунії локомотив зіткнувся з вагоном: є загибла та постраждалі Фото: через аварію на румунській залізниці загинула провідниця (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Румунії через аварію на залізничній станції загинула провідниця, ще троє отримали поранення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stiripesurse.

У суботу, 25 березня, під час маневрів з приєднання двигуна до поїзда Regio 7576, який мав відправитися в Марасешті, двигун врізався в перший вагон, внаслідок чого той відскочив приблизно на 80 метрів.

Внаслідок удару постраждали четверо людей: механік, провідник, начальник потяга та пасажир. Двигун і вагон також були пошкоджені.

Національний залізничний оператор CFR Calatori повідомив, що провідниця пасажирського поїзда, померла в лікарні після численних серцево-дихальних зупинок, Жінці на момент смерті було 53 роки.

"Екіпажу швидкої допомоги, яка прибула на місце події, спочатку вдалося стабілізувати її на залізничній платформі та по дорозі до лікарні, але потім вона померла внаслідок нової серцево-дихальної зупинки, яка сталася в лікарні. CFR Calatori висловлює співчуття та надасть повну підтримку родині загиблого", - йдеться в заяві компанії.

Залізнична поліція каже, що аварія сталася через несправність гальмівної системи двигуна. Це вже друга серйозна залізнична катастрофа менш ніж за два тижні після тієї, що сталася 13 березня біля Росіорії-де-Веде.

Нагадаємо, нещодавно у Румунії стався сильний землетрус.

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