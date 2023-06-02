В Індії поїзд зійшов з рейок: постраждали понад 300 осіб, є загиблі

В Індії з рейок зійшов пасажирський поїзд. Багато людей постраждали, є загиблі.

Аварія сталася в індійському штаті Одіша. За даними Times of India, унаслідок аварії постраждало понад 300 осіб.

BREAKING: Passenger train derails in eastern India, killing multiple people and injuring nearly 200 pic.twitter.com/nMBw9jb8K9 — BNO News (@BNONews) June 2, 2023

Водночас Hindustan Times із посиланням на місцеву владу пише, що поранення дістали 192 людини, ще 50, імовірно, загинули. Також повідомляють, що багато пасажирів не можуть вибратися з перевернутих вагонів.

Lamentablemente, se reportan al menos 50 personas fallecidas y más de 300 heridas como resultado de un choque de trenes en el estado de Odisha, India. En este momento, los equipos de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres, junto con bomberos, médicos y policías, están… pic.twitter.com/aOQK4vTsdR — Campus Televisión (@CampusTvhn) June 2, 2023

Що саме сталося, поки що невідомо. Times of India пише, що пасажирський поїзд зійшов з рейок, після чого зіткнувся з вантажним потягом.

Нагадаємо, в березні цього року, в Румунії під час маневрів з приєднання двигуна до поїзда, який мав відправитися в Марасешті, двигун врізався в перший вагон, внаслідок чого той відскочив приблизно на 80 метрів.

Тоді через аварію загинула провідниця, ще троє отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.