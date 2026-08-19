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Загинули поліцейські, багато постраждалих: що відомо про удар "Бандеролями" по Житомиру

18:15 19.08.2026 Ср
2 хв
Окупанти атакували будівлю Нацполіції
aimg Сергій Козачук
Фото: РФ ударила по будівлі Головного управління Національної поліції в Житомирській області (t.me/UA_National_Police)

Двоє поліцейських загинули та щонайменше 20 людей отримали поранення внаслідок ворожого удару безпілотниками по Житомиру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі атаки на Житомир

Російські війська завдали по місту ударів дронами типу "Бандероль". Під прицілом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Внаслідок влучання спалахнула пожежа на четвертому поверсі та зайнялася покрівля будівлі.

"Це ще один прояв справжньої суті російської агресії - терору, спрямованого проти людей і тих, хто їх захищає", - наголосив виконувач обов’язків голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.

Фото: РФ ударила по будівлі Головного управління Національної поліції в Житомирській області (t.me/UA_National_Police)

Робота екстрених служб

На місці обстрілу працюють рятувальники, медики та поліцейські.

Вони надають допомогу постраждалим, дбають про безпеку місцевих жителів та фіксують наслідки воєнного злочину.

Очільник Нацполіції подякував правоохоронцям за витримку та продовження служби, а також висловив співчуття родинам загиблих колег.

Попередні атаки на Житомирщину

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно завдають ударів по цивільних об'єктах та інфраструктурі Житомирської області, застосовуючи безпілотники та інше озброєння.

Зокрема, сьогодні РФ вдарила реактивними дронами по Житомиру, внаслідок чого було зафіксовано влучання у будівлю Головного управління Нацполіції.

Крім того, на початку місяця РФ атакувала німецьке підприємство "Кромберг енд Шуберт" на Житомирщині.

Через масштаб зазнаних руйнувань це цивільне виробництво зі 100% іноземними інвестиціями було змушене тимчасово призупинити свою роботу на невизначений термін.

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Російська ФедераціяЖитомирВійна в УкраїніАтака дронів