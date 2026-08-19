Загинули поліцейські, багато постраждалих: що відомо про удар "Бандеролями" по Житомиру

Попередні атаки на Житомирщину

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно завдають ударів по цивільних об'єктах та інфраструктурі Житомирської області, застосовуючи безпілотники та інше озброєння.

Зокрема, сьогодні РФ вдарила реактивними дронами по Житомиру, внаслідок чого було зафіксовано влучання у будівлю Головного управління Нацполіції.

Крім того, на початку місяця РФ атакувала німецьке підприємство "Кромберг енд Шуберт" на Житомирщині.

Через масштаб зазнаних руйнувань це цивільне виробництво зі 100% іноземними інвестиціями було змушене тимчасово призупинити свою роботу на невизначений термін.