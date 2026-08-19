Погибли полицейские, много пострадавших: что известно об ударе "Бандеролями" по Житомиру

Предыдущие атаки на Житомирщину

Напомним, что российские оккупанты регулярно наносят удары по гражданским объектам и инфраструктуре Житомирской области, применяя беспилотники и другое вооружение.

В частности, сегодня РФ ударила реактивными дронами по Житомиру, в результате чего было зафиксировано попадание в здание Главного управления Нацполиции.

Кроме того, в начале месяца РФ атаковала немецкое предприятие "Кромберг энд Шуберт" в Житомирской области.

Из-за масштаба разрушений это гражданское производство со 100% иностранными инвестициями было вынуждено временно приостановить свою работу на неопределенный срок.