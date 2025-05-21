Загинули двоє людей: у ДСНС розповіли про наслідки пожежі на Білоцерківській ТЕЦ

Пожежа на ТЕЦ

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, стало відомо про пожежу на території Білоцерківської ТЕЦ.

У Білоцерківській міській територіальній громаді зазначили, що сьогодні о 12:46 надійшло повідомлення про пожежу. Загоряння сталося на одному з об'єктів. На місці події працюють рятувальники та необхідні служби.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що нібито під час ремонтних робіт зайнялася теплоелектроцентраль. У мережі також писали про двох загиблих внаслідок пожежі.

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