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На території Білоцерківської ТЕЦ спалахнула пожежа

Середа 21 травня 2025 13:57
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На території Білоцерківської ТЕЦ спалахнула пожежа Фото: Пожежа на ТЕЦ у Білій Церкві (officalpageBilaTserkva)
Автор: Владислава Ткаченко

У Білій Церкві сталася пожежа на території ТЕЦ. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба Білоцерківської міської територіальної громади.

У вівторок, 21 травня, на території Білоцерківської ТЕЦ сталася пожежа.

За даними пресслужби міської територіальної громади, повідомлення про загоряння надійшло о 12:46.

Вогонь спалахнув на одному з об'єктів ТЕЦ. Наразі на місці працюють рятувальники та всі необхідні служби.

Як повідомляють, наразі триває ліквідація наслідків.

Офіційна інформація щодо причин пожежі та можливих постраждалих уточнюється. У громаді закликають стежити за оновленнями.

Нагадаємо, вночі 16 лютого російські загарбники атакували дронами Миколаїв. Влучання були у кількох локаціях, зокрема у центральному районі місті.

Ворожі безпілотники вдарили по Миколаївській ТЕЦ і залишили велику частину міста без централізованого теплопостачання. Як повідомляв президент Володимир Зеленський, у Миколаєві без тепла були 100 тисяч споживачів.

Детальніше про удар по Миколаєву та місцевій ТЕЦ - у матеріалі РБК-Україна.

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Біла Церква ТЕЦ
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