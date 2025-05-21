Погибли два человека: в ГСЧС рассказали о последствиях пожара на Белоцерковской ТЭЦ

Пожар на ТЭЦ

Напомним, сегодня, 21 мая, стало известно о пожаре на территории Белоцерковской ТЭЦ.

В Белоцерковской городской территориальной общине отметили, что сегодня в 12:46 поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло на одном из объектов. На месте происшествия работают спасатели и необходимые службы.

Местные СМИ сообщали, что якобы во время ремонтных работ загорелась теплоэлектроцентраль. В сети также писали о двух погибших в результате пожара.

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